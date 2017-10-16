В Сети распространяют фейковое видео о готовящихся в Бишкеке акциях протеста

Однако при проверке оказалось, что видео было опубликовано на канале некоего «Шумдук ТВ» накануне, 15 октября, погода в ролике не соответствует нынешней.

В Интернете распространяют видео о якобы собирающейся на площади Ала-Тоо в Бишкеке толпе недовольных результатами выборов президента , сообщает ИА « , сообщает ИА « 24.kg ».





На видео указана дата, якобы оно снято сегодня в 12.53 с помощью онлайн-камеры Saima Telecom, установленной на площади Ала-Тоо.





На ролике видно, что у главного флага страны собралась толпа людей.





В подписи к записи указано: «Срочная новость. Прямой эфир. Чистые выборы не состоялись, люди собираются».









Однако при проверке оказалось, что видео было опубликовано на канале некоего «Шумдук ТВ» накануне, 15 октября, погода в ролике не соответствует нынешней. Кроме того, информация не подтвердилась и при проверке прямого эфира с площади с помощью сервиса Saima.







