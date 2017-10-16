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В Сети распространяют фейковое видео о готовящихся в Бишкеке акциях протеста

16 октября 2017, 17:17

Однако при проверке оказалось, что видео было опубликовано на канале некоего «Шумдук ТВ» накануне, 15 октября, погода в ролике не соответствует нынешней.

В Интернете распространяют видео о якобы собирающейся на площади Ала-Тоо в Бишкеке толпе недовольных результатами выборов президента, сообщает ИА «24.kg».

На видео указана дата, якобы оно снято сегодня в 12.53 с помощью онлайн-камеры Saima Telecom, установленной на площади Ала-Тоо.

На ролике видно, что у главного флага страны собралась толпа людей.

В подписи к записи указано: «Срочная новость. Прямой эфир. Чистые выборы не состоялись, люди собираются».


Однако при проверке оказалось, что видео было опубликовано на канале некоего «Шумдук ТВ» накануне, 15 октября, погода в ролике не соответствует нынешней. Кроме того, информация не подтвердилась и при проверке прямого эфира с площади с помощью сервиса Saima.



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