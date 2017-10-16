Женщину и троих детей спасли полицейские из горящего дома в Костанайской области

В Костанайской области полицейские спасли из пожара женщину и троих детей, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.





В ночь на 15 октября в поселке Аманкарагай сотрудники полиции спасли из горящего дома женщину и ее троих детей дошкольного возраста. Автопатруль № 159 в составе старшины Саята Танатканова, сержанта Мамеда Ергали и старшего инспектора СОБР ДВД Костанайской области старшего лейтенанта полиции Алмаса Өтеулы находился на охране порядка, на автодороге сообщением Костанай-Аулиеколь. Около 4 часов утра стражи порядка увидели, что в поселке Аманкарагай горит частный дом.





Напарники проехали к горящему дому и сразу же вызвали на место происшествия пожарных.





"К тому времени огонь уже перекинулся на кровлю дома, заблокировав выход жильцам. Из дома доносились крики детей. Тогда полицейские приняли решение эвакуировать жильцов самостоятельно. Вместе они вынесли на руках детей и их мать. Полицейские увидели, что в доме находилось два газовых баллона, которые могли принести не лучший исход. Стражи порядка и здесь пошли на риск, вынеся их наружу", - рассказали в полиции.





После того, как эвакуация была завершена, на место происшествия прибыл пожарный расчет поселков Аманкарагай и Аулиеколь.





По словам спасенного ребенка, в тот день они топили баню. Скорее всего, пожар возник по этой причине, а пламя позже перекинулось на надворные постройки и дом. Половина дома, к сожалению, сгорела.