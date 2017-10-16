Юлия Барановская отреагировала на новость о разводе Андрея Аршавина

Алиса и Андрей Аршавины прожили в законном браке всего один год. В одном из интервью журналистка признавалась, что простила любимому супругу измену. А не так давно опубликовала в своем микроблоге историю их любви. Однако вечером того же дня появилась новость о том, что Алиса намерена подавать на развод с Андреем. Впрочем, в Инстаграме журналистки появляются записи, в которых она по-прежнему утверждает, что любит супруга, а развод — слухи.





В новом выпуске передачи «Ты не поверишь!» журналисты взяли комментарий по этому поводу у Юлии Барановской, которой на собственном опыте пришлось пережить разрыв с Аршавиным. Телеведущая, как утверждают репортеры, заранее знала о таком исходе, потому что ее бывший гражданский муж — незрелый мужчина.





«Для меня мужчина равно ответственность. Вот никакими другими качествами он не должен обладать», — заявила Юлия.





Барановская считает, что мужчина в отношениях должен быть абсолютно верен своей избраннице: «Если ты выбираешь женщину и вступаешь с ней в отношения, то ты должен за это отвечать. Если ты не определился, то говори об этом, будь честен». Как утверждают журналисты, телеведущая даже сочувствует жене Аршавина, которой после развода придется рассчитывать только на себя.



