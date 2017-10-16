Юлия Барановская отреагировала на новость о разводе Андрея Аршавина
16 октября 2017, 17:27
Барановская считает, что мужчина в отношениях должен быть абсолютно верен своей избраннице
Не так давно в российских СМИ появились сведения о том, что 35-летняя Алиса Аршавина все же не простила измену своему 36-летнему мужу Андрею и подала на развод. Пока неизвестно, что на самом деле происходит в семье футболиста. Однако на днях 32-летняя Юлия Барановская, которая родила спортсмену троих детей, дала понять, что в этом разрыве для нее нет ничего удивительного, пишет Woman.ru.
Алиса и Андрей Аршавины прожили в законном браке всего один год. В одном из интервью журналистка признавалась, что простила любимому супругу измену. А не так давно опубликовала в своем микроблоге историю их любви. Однако вечером того же дня появилась новость о том, что Алиса намерена подавать на развод с Андреем. Впрочем, в Инстаграме журналистки появляются записи, в которых она по-прежнему утверждает, что любит супруга, а развод — слухи.
В новом выпуске передачи «Ты не поверишь!» журналисты взяли комментарий по этому поводу у Юлии Барановской, которой на собственном опыте пришлось пережить разрыв с Аршавиным. Телеведущая, как утверждают репортеры, заранее знала о таком исходе, потому что ее бывший гражданский муж — незрелый мужчина.
«Для меня мужчина равно ответственность. Вот никакими другими качествами он не должен обладать», — заявила Юлия.
Барановская считает, что мужчина в отношениях должен быть абсолютно верен своей избраннице: «Если ты выбираешь женщину и вступаешь с ней в отношения, то ты должен за это отвечать. Если ты не определился, то говори об этом, будь честен». Как утверждают журналисты, телеведущая даже сочувствует жене Аршавина, которой после развода придется рассчитывать только на себя.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com