Двоих жителей Капшагая подозревают в ограблении и изнасиловании женщины

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, полицейские Капшагая задержали двух мужчин, изнасиловавших и ограбивших одинокую женщину. Задержанные уже дали признательные показания в совершении тяжкого преступления , передает , передает Zakon.kz





Преступление было совершено в Капшагае в ночь с 14 на 15 октября. В полицию обратилась 37-летняя женщина. Она сообщила, что ее ограбили и изнасиловали двое неизвестных, котрые ворвались к ней в дом. Также они украли у нее 67 000 тенге.





Полицейским потребовалось лишь несколько часов, чтобы установить и задержать двух подозреваемых, оказавшихся жителями Капшагая.



