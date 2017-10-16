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Двоих жителей Капшагая подозревают в ограблении и изнасиловании женщины

16 октября 2017, 17:28

Подозреваемые воспользовались тем, что женщина живет одна.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, полицейские Капшагая задержали двух мужчин, изнасиловавших и ограбивших одинокую женщину. Задержанные уже дали признательные показания в совершении тяжкого преступления, передает Zakon.kz.

Преступление было совершено в Капшагае в ночь с 14 на 15 октября. В полицию обратилась 37-летняя женщина. Она сообщила, что ее ограбили и изнасиловали двое неизвестных, котрые ворвались к ней в дом. Также они украли у нее 67 000 тенге.

Полицейским потребовалось лишь несколько часов, чтобы установить и задержать двух подозреваемых, оказавшихся жителями Капшагая.

«Выяснилось, что женщина проживала в доме одна, чем и воспользовались преступники, вынашивавшие план ее ограбления в течение нескольких дней. Сейчас задержанные лица помещены под стражу. По факту начато уголовное расследование», - резюмировали в полиции

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