Генпрокуратура утвердила новые Правила приема граждан

С 9 октября т.г. действуют новые Правила личного приема физических лиц и представителей юридических лиц должностными лицами органов прокуратуры (далее - Правила).

Согласно Правилам, прием к руководству Генпрокуратуры, прокуратур областей и приравненных к ним будет осуществляться по предварительной записи.

Заявку можно подать, позвонив в Call-центр (115) либо направив электронное заявление посредством порталов «115.kz» и «egov.kz», а также написав письменное обращение.

Запись производится по вопросам, входящим в компетенцию органов прокуратуры.

Руководство Генпрокуратуры будет принимать граждан на личном приеме не реже одного раза в месяц, областей - раз в неделю. При этом последние и прокуроры районов теперь обязаны принимать независимо от наличия их предыдущего ответа.

Остальные сотрудники, в том числе райспецпрокуроры станут принимать ежедневно по мере необходимости (без записи).

Сотрудники прокуратуры, в чью компетенцию входит осуществление приема, будут вести его ежедневно в рабочее время с 9.00 до 18.30 часов согласно утвержденным графикам.

В органах внутренних дел, пенитенциарных и специальных учреждениях (следственные изоляторы, изоляторы временного содержания, спецприемники, приемники-распределители, гауптвахты) прием граждан проводится дежурными прокурорами по утвержденному графику, с которым можно ознакомиться в зданиях учреждений.

При необходимости прокуроры областей могут поручить прием заявителей своим заместителям.

Как и раньше, авторы обращений смогут лично участвовать в рассмотрении обращения и предоставлять материалы.

Сотрудники областных и районных прокуратур в случае оставления доводов заявления, принятого на личном приеме, без удовлетворения (отказные ответы) должны будут вручить заявителю ответ лично с разъяснением оснований отказа.

Правилами также определены основания отказа в записи на прием к руководству Генеральной прокуратуры. К ним относятся случаи:

- если лица, ранее были приняты или имеют ответ, соответственно, Генерального Прокурора и его заместителя;

- если рассмотрение обращений в соответствии с ч.1 ст.106 УПК относится к компетенции судов, а также по уголовным делам, направленным в суд;

- пропуска срока обжалования судебных актов;

- оспаривания судебных актов по делам, не предусмотренным ч.2 ст. 54 ГПК (по делам необязательной категории);

- обжалования судебных актов, которые не подлежат пересмотру в кассационном порядке по делам (ч.7 ст.429, ч.2 ст. 434 ГПК, ч.2 ст. 484 УПК).

Напомним, что граждане также имеют возможность записаться на прием к руководству Генеральной прокуратуры через Центр правоохранительных услуг.

Справочно: Как сообщалось ранее, для улучшения качества работы с населением в июле т.г. в здании Генеральной прокуратуры открыт Центр правоохранительных услуг (далее - Центр). Идея его создания вытекает из 100-го шага Плана нации в части интеграции правовых услуг в одном месте.

Основной задачей Центра является оперативное разрешение жалоб, повышение уровня доверия граждан к правоохранительным и государственным органам, устранение административных барьеров и бюрократии.

Он работает, как ЦОН, но только по линии правоохранительных служб. В Центре наряду с опытными прокурорами прием граждан, консультирование по вопросам применения законодательства и помощь в составлении обращений осуществляют представители других органов, адвокаты, медиаторы, служба пробации и психологи. Прокуроры в ходе приёма имеют возможность истребовать конкретные дела, проверить законность процессуальных решений нижестоящих прокуроров, а также перенаправить обращение в другое ведомство по компетенции посредством портала «Электронного правительства».

За два месяца функционирования Центра прокуроры провели личный приём более 1 110 граждан, оказали правовую помощь 616 лицам, приняли 341 заявлений и дали соответствующие поручения в регионы.

Психологом Центра оказана помощь 134 посетителям, адвокаты предоставили бесплатную помощь 175 гражданам.

Аналогичные Центры уже функционируют в Актобе и Кызылорде, а до конца года планируется открытие во всех областях.