Скандально известный акционист Павленский поджег банк в Париже
16 октября 2017, 17:30
Против чего выступал Павленский на сей раз, пока неизвестно.
Прославившийся своими скандальными акциями в Москве акционист Петр Павленский, уехавший некоторое время назад из России во Францию, отличился на сей раз и в Париже, сообщают Vesti.ru.
L’artiste russe Piotr Pavlenski met le feu à la Banque de France à Paris. "Les banquiers ont pris la place des monarques". @afpfrpic.twitter.com/i1I4IsN16t— Sarah Constantin (@sarahconstantin) 16 октября 2017 г.
В "Твиттере" нескольких пользователей появилось фото и сообщения о том, что ранним утром 16 октября он поджег один из банков в столице Франции. Против чего выступал Павленский на сей раз, пока неизвестно.
Обстоятельства происшествия выясняются. Фотограф Анри Капуцин, которая снимала эту акцию в 4:10 утра, написала, что сразу после этого перформанса Павленского задержала полиция. Предъявлены ли ему обвинения, пока неизвестно, передает RT.
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