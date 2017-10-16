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Скандально известный акционист Павленский поджег банк в Париже

16 октября 2017, 17:30

Против чего выступал Павленский на сей раз, пока неизвестно.

Прославившийся своими скандальными акциями в Москве акционист Петр Павленский, уехавший некоторое время назад из России во Францию, отличился на сей раз и в Париже, сообщают Vesti.ru.

В "Твиттере" нескольких пользователей появилось фото и сообщения о том, что ранним утром 16 октября он поджег один из банков в столице Франции. Против чего выступал Павленский на сей раз, пока неизвестно.

Обстоятельства происшествия выясняются. Фотограф Анри Капуцин, которая снимала эту акцию в 4:10 утра, написала, что сразу после этого перформанса Павленского задержала полиция. Предъявлены ли ему обвинения, пока неизвестно, передает RT.

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