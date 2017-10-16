Свершилось – наш газ пошел в Китай!

Для Казахстанской газовой отрасли середина октября стала знаковым событием. Впервые природный газ из отечественных месторождений отправился экспортом в поднебесную.





Пустили голубое топливо в путешествие по газопроводам в торжественной обстановке. В церемонии приняли участие руководители национальных нефтегазовых компаний Казахстана и Китая. Команду «пуск», на измерительную станцию «Акбулак», с которой началась отправка газа из магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» в транснациональный трубопровод «Центральная Азия-Китай», дал лично министр энергетики Республики Казахстан Канат Бозумбаев.









Выступая на торжественной церемонии Министр энергетики Республики Казахстан Канат Бозумбаев поблагодарил газовиков за проделанною работу. «Сегодня мы с вами являемся свидетелями исторического события. Результатом успешной работы Национальной компании «КазМунайГаз» и Национального оператора «КазТрансГаз» стало заключение контракта с Китайской стороной о поставках газа на экспорт. Исторически казахстанский газ поставлялся в Европу через Российскую Федерацию и очень важно, что теперь у Казахстана появилась альтернатива. 5 миллиардов кубометров газа, которые будут экспортированы в Китай это только начало, первый шаг. Мы имеем техническую возможность и пропускную способность газопроводов, чтобы поставлять и 10 миллиардов кубометров. И это стало началам новой вехи развития отечественной газовой отрасли» - заявил глава минэнерго.









Согласно договору купли-продажи, который подписали АО «КазТрансГаз» и компания «PetroChina International Company Limited», в течении года в Поднебесную будет экспортировано 5 млрд. кубометров казахстанского газа. Ресурсной базой послужат месторождения на западе Казахстана, в том числе Кашаган, также будет использованы запасы подземных газохранилищ. Местом приема газа китайской стороной определен пограничный пункт «Хоргос».





Как отметил председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев, проделанная работа это выполнение задач поставленных Главой государства Нурсултаном Назарбаевым: «Президент страны поручил обеспечить бесперебойную, стабильную подачу газа в южные регионы нашей страны. Как вы видите, сегодня эта задача успешно решена. Теперь, с введением в строй новых инфраструктурных объектов газовой отрасли, появилась возможность поставлять излишки газа в Китайскую Народную Республику» - сказал он.









Что бы обеспечить стабильную транспортировку газа на протяжении всего маршрута, то есть практически, через всю территорию Казахстана с запада на восток, будут работать более 10 мощнейших компрессорных станций. Это понятно, ведь путь не маленький - порядка трех тысяч километров.

Надо отметить, что АО «КазТрансГаз» последние годы целенаправленно реконструировало, а в некоторых случаях полностью обновляло свою газотранспортную инфраструктуру. Сегодня отечественная газовая отрасль является одной из самых современных и технически оснащенных в Центрально-Азиатском регионе.









По словам Вице-президента по транспортировке и маркетингу газа АО НК «КазМунайГаз» Кайрата Шарипбаева, это большое событие, которое придаст новый импульс не только развитию газовой отрасли, но и экономике нашей страны в целом. «Поставки казахстанского газа в Китай будут способствовать двухсторонним взаимовыгодным отношениям, направленным на создание общей инфраструктуры и налаживание торговых и транспортных связей между странами Евразийского региона» - отметил Кайрат Шарипбаев.









Большая работа была проделана и в дипломатическом направлении, заключены важнейшие межправительственные соглашения, подписаны договора между национальными газовыми компаниями. Например Казахстан и Узбекистан договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере транспортировки и транзита природного газа. Теперь, чтобы обеспечить бесперебойную подачу газа для южных регионов Казахстана в зимний период, дополнительно будет задействован узбекский участок магистрального газопровода «Газли-Шымкент». А вся нагрузка по экспорту газа в Китай ляжет на «плечи» газопроводов «Бейнеу-Бозой-Шымкент» и «Центральная Азия - Китай».



