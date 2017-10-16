Британский музыкант Эд Ширан госпитализирован после ДТП в Лондоне
16 октября 2017, 17:40
26-летний музыкант должен начать тур в Азии 22 октября.
Британский музыкант Эд Ширан был госпитализирован в Лондоне после ДТП в ходе которого автомобиль сбил его велосипед, сообщает Gazeta.ru.
«У меня была небольшая велосипедная авария, сейчас я жду рекомендаций врачей, которые могут повлиять на некоторые из моих предстоящих шоу. Пожалуйста, следите за новостями», — написал Ширан в инстраграме.
26-летний музыкант должен начать тур в Азии 22 октября.
Ранее The Sun сообщил, что актер Джерард Батлер попал в ДТП на мотоцикле в США.
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