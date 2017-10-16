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Британский музыкант Эд Ширан госпитализирован после ДТП в Лондоне

16 октября 2017, 17:40

26-летний музыкант должен начать тур в Азии 22 октября.

Британский музыкант Эд Ширан был госпитализирован в Лондоне после ДТП в ходе которого автомобиль сбил его велосипед, сообщает Gazeta.ru.

«У меня была небольшая велосипедная авария, сейчас я жду рекомендаций врачей, которые могут повлиять на некоторые из моих предстоящих шоу. Пожалуйста, следите за новостями», — написал Ширан в инстраграме.

26-летний музыкант должен начать тур в Азии 22 октября.


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