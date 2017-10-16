Почти 40% инвестиций сконцентрировано в Астане

Мультипликативный эффект Экспо, Универсиады и прочих международных проектов РК - рост инвестиционной привлекательности HoReCa: объем капвложений в индустрию гостеприимства вырос почти на 30% за год

По итогам 8 месяцев объем инвестиций в основной капитал в сегменте услуг по проживанию и питанию достиг 48,9 млрд тг - это сразу на 29,2% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Даже с учетом инфляции (в сопоставимых ценах) рост инвествливаний к прошлому году составил 20,6%.

Наибольший инвестобъем пришелся на столицу - 19,2 млрд тг, +25,9% за год. Это 39,2% от всех инвестиций в сегменте HoReCa по РК.

Напомним, что в результате работы главного туристического магнита года - международной выставки Экспо-2017 - гостиниц (в том числе с ресторанами), отелей и прочих мест размещения для туристов стало по итогам I полугодия 2017 на 16% больше, чем годом ранее; номеров и комнат, готовых принять гостей - на 15% больше. Объем услуг, оказанных ими, подскочил сразу на 23%.

С учетом выставки, именно в Астане, ожидаемо, заметнее всего выросло за год количество комнат и номеров, готовых принять гостей столицы - сразу +43,8% год-к-году, по итогам I полугодия 2017. Также столица вошла в тройку лидеров по росту числа гостиниц, отелей, и прочих мест размещения: +28,2% за год.

На втором месте по объемам инвестиций в основной капитал в сегменте услуг по проживанию и питанию - Атырауская область (9,4 млрд тг, рост к прошлогодним показателям - сразу в 3,6 раза). Замыкает тройку лидеров Алматы (4,5 млрд тг, на 14% меньше, чем в аналогичном периоде 2016, когда город усиленно инвестировал в сферу гостеприимства перед Универсиадой, прошедшей в южной столице с 29 января по 8 февраля 2017).

Наибольший объем капвложений в сфере услуг гостеприимства и общественного питания обеспечил сам бизнес, занятый в отрасли - 70,7% всех инвестиций, 34,5 млрд тг, +5,3% за год.

Еще 19,1% пришлось на банковские кредиты - 9,3 млрд тг, годовой рост - сразу в 8,4 раза).

Сразу на 86,7% вырос объем заемных средств (займы небанковских учреждений, гранты, вложения юридических и физических лиц, в том числе - иностранных и т.д.) - до 4,5 млрд тг, это 8,9% от всего объема инвестиций в отрасли. Из них 1,3 млрд тг вложили в сектор нерезиденты (годовой рост - более чем в 24 раза).

На бюджетные капвложения пришлось всего 1,2% - 604,9 млн тг.

По итогам первого полугодия валовая добавленная стоимость сферы гостеприимства составила 191,6 млрд тг - это на 8,5% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее, и на 1,5% больше - в сопоставимых ценах (рост с учетом инфляции).

Впрочем, пока это всего порядка 1% от ВВП страны, рассчитанного методом производства.