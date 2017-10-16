В КМГ рассказали о ситуации с запасами бензина на заправках

В целом на данный момент на заправках КазМунайГаза есть 8-10 тысяч тонн нефтепродуктов.

В двух областях Казахстана все ещё наблюдаются трудности со свободной реализацией бензина АИ-92 в сети АЗС компании «КазМунайГаз», передаёт передаёт Казинформ





«В целом ситуация с поставками топлива по сети АЗС «КазМунайГаз» стабилизируется. Если на начало прошлой недели только три области были в достаточной мере обеспечены нефтепродуктами для свободной ее реализации, то уже в настоящее время в 8 регионах Казахстана осуществляется свободная реализация продуктов, в шести регионах - имеются объёмы нефтепродуктов, которые позволяют нам также свободно реализовывать нефтепродукт, но не более 20 литров в одни руки», - рассказал журналистам в ходе пресс-тура управляющий директор по развитию ТОО «КазМунайГаз онимдери» Бахытжан Тасанбаев.





По его словам, в Южно-Казахстанской и Акмолинской областях ситуация находится под ручным управлением - то есть бензин выдаётся по картам. Как заверил спикер, в этих областях ожидается поставка в ближайшее время.





Б.Тасанбаев отметил, что в столице реализация бензина свободная - в остатках имеется более 2 тысяч тонн бензина АИ-92. При этом осуществлён импорт в объёме более 2 тысяч тонн бензина из России, и дополнительно около 800 тонн бензина в пути.





В целом на данный момент на заправках КазМунайГаза есть 8-10 тысяч тонн нефтепродуктов.





«По Казахстану в пути имеется 20 тысяч тонн бензина АИ- 92, и по мере поступления данных объёмов реализация переводится в свободный режим. Помимо этого, учитывая, что в настоящее время ведётся ремонт одного из заводов, и требуется обеспечение импорта, то КазМунайГаз онимдери законтрактовано 45 тысяч тонн импорта российского бензина, основные поставки которого будут осуществляться уже на это неделе. Часть поставок уже отгружена и большая часть отгрузок ожидается на этой неделе (...) Мы ожидаем поставку около 60 тысяч тонн в целом и казахстанского, и российского нефтепродукта», - добавил Бахытжан Тасанбаев.





Анеля Касымова.



