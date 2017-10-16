Исекешев поручил привести в порядок автодороги столицы до выпадения снега

В целом ситуация по благоустройству города стабильная.

16 октября на аппаратном совещании аким Астаны Асет Исекешев поручил акимам трех районов привести в порядок автомобильные дороги до выпадения первого снега, передает Zakon.kz со ссылкой на медиа-центр столичного акимата.

С отчетными докладами на совещании выступили районные акимы города.

«Мы заканчиваем спортплощадку на Кобланды, 7, там будет большое футбольное поле, по уборке территорий и отоплению у нас все стабильно», – рассказал заместитель акима района «Алматы» Талгат Тлеуов.

В районе «Есиль» на данный момент уже благоустроены дворы ЖК «Кулагер-1», ЖК «Кулагер-2», ЖК «Кулан», ЖК «Сауран» и сквер «Триумфальный».

«Мы также благоустроили парковочные места на 270 мест и закончили ремонт практически всех внутриквартальных проездов, 23 проезда мы уже сделали, на следующий год осталось еще несколько таких проездов», – отметил аким района «Есиль» Ермаганбет Булекбаев.

В районе «Сарыарка» на сегодняшний день обустроено 195 дворов.

«Работа в этом направлении еще продолжается, как погода будет позволять, будем работать. С начала года установили 114 светильников на 75 домах, еще впереди предстоит осветить 244 дома, планируем закончить до конца года», – проинформировал он.

В целом ситуация по благоустройству города стабильная, отметили выступающие.

А. Исекешев поручил акимам районов устранить недостатки на автодорогах до выпадения снега.