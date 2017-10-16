Будем действовать вовремя!

Не пропустите новый проект «Кеш қалмайық» в эфире Первого канала Евразия! Во вторник, 17 октября, в 18.45.

Первый канал Евразия запускает новое общественно значимое социальное ток-шоу на казахском языке. Название уникального для казахстанского медиарынка проекта говорит само за себя и как нельзя лучше отражает его формат – «Кеш қалмайық!» или «Давайте действовать вовремя!».





Здесь обсуждают самые актуальные и злободневные темы, волнующие сегодня общество. Согласно формату - телевизионная студия – это диалоговая площадка, где участники имеют возможность на всю страну высказать свою точку зрения, обсудить и попытаться решить важные для социума задачи и найти ответы на нетерпящие отлагательств вопросы.

«Всем известно, в обществе очень много актуальных острых, резонансных проблем. Наша цель не позволять замалчивать их. А наоборот, озвучивать то, что волнует многих. Охват тем нового проекта Первого канала Евразия весьма широк. В основном это вопросы, которые имеют общественную, социальную значимость. Программа призвана своевременно поднимать важные вопросы, чтобы проблемы не копились, а находили свое решение, ведь, как известно, после драки кулаками не машут. Иногда, главный залог успешного решения проблемы – это не упустить момент. Давайте же все делать вовремя! Кеш қалмайық!», - так комментирует новую программу ведущий проекта Аман Тасыган.

Кроме прочего, уникальность формата новой программы Первого в Казахстане заключается в необычной задумке создателей шоу оставлять основного игрока – героя выпуска в специальной темной комнате.





Он слышит обсуждение экспертов, делает для себя выводы и в кульминационный момент «развязки» он выходит в студию и уже вместе участники дискуссии пытаются найти решение, выбранной в качестве темы выпуска, проблемы.

«Моя же задача, как телеведущего – уметь строить конструктивную беседу с гостями программы, относиться к ним уважительно, уметь заглянуть в душу человека, понять его. Сценарий у нас только примерный, и мне важно вовремя задать нужные вопросы, модерировать дискуссию, быть осведомленным в обсуждаемых вопросах. Темы программы «Кеш қалмайық» практически не ограничены. Мы намерены затронуть все сферы жизни казахстанцев - будь то литература, культура, искусство, спорт, здравоохранение и пр.», - рассказал ведущий.

Участником программы может стать любой желающий, ведь везде есть свои герои и небезразличные к социальным проблемам люди.

«В программе «Кеш қалмайық» мы не ставим самоцелью приглашение звезд, известных личностей, медиаперсон. Это прерогатива другого проекта, над которым я работаю - «Кешкі кездесу», он развлекательный, добрый, располагающий к отдыху в конце трудовой недели. Там – да, мы стараемся приглашать народных артистов, обладателей государственных премий, заслуженных деятелей республики, популярных певцов. В новом же проекте мы выслушаем всех. В каждой сфере есть свои проблемы, есть свои герои – это могут быть учитель или повар, это может быть уборщица, да кто угодно! Главная задача – вовремя дать огласку острой, значимой для этих людей и общественности в целом, проблеме», - заключил Аман Тасыган.

Не пропустите новый проект «Кеш қалмайық» в эфире Первого канала Евразия! Стартует программа во вторник, 17 октября, в 18.45.



