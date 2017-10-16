Назарбаев прокомментировал работу министерства по инвестициям и развитию Казахстана

В понедельник, 16 октября, прошла встреча президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и министра по инвестициям и развитию Жениса Касымбека, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Во время встречи Нурсултан Назарбаев особо акцентировал внимание на важности реализации государственных и отраслевых программ, закрепленных за министерством по инвестициям и развитию, и отметил промежуточные итоги их выполнения.

- За годы реализации программы индустриализации введено 1060 проектов на сумму в 5,2 трлн тенге. Это позволило создать 100 тыс рабочих мест. С начала реализации программы введенными проектами производится продукция на 8 трлн тенге. Это важнейшее достижение для страны. Мы создаем 500 видов продукции, которую никогда не производили, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства обратил внимание на результаты осуществления программы инфраструктурного развития «Нурлы жол».

- С 2010 года проведены строительство и реконструкция 5 тыс км дорог республиканского значения. До 2020 года будет введено еще 4500 км. Сейчас 85% республиканских автомобильных дорог находятся в хорошем состоянии. Введены в эксплуатацию дороги по проекту Западная Европа – Западный Китай и направлениям Астана – Темиртау, Алматы – Капчагай, Бейнеу – Шетпе, Кокшетау – Петропавловск. Кроме этого, был построен самый крупный мост в Центральной Азии через реку Иртыш. Для реализации этих проектов было задействовано 75 тыс человек. При этом 90% всех строительных материалов были произведены в Казахстане, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Также Президент Казахстана подчеркнул экономическую значимость морского порта «Курык» и международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос».

Кроме этого, Глава государства отметил результаты реализации программы «Нурлы жер», в рамках которой было построено более 10 млн кв м жилья.

- В девяти областях ведется строительство жилья. Все программы направлены на улучшение жизни наших граждан. Все, что было накоплено, мы направили на повышение благосостояния казахстанцев, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Вместе с тем, Президент Казахстана отметил отдельные вопросы, требующие повышенного внимания со стороны руководства министерства.

- Государственная программа индустриализации все еще не обеспечила диверсификацию экономики страны. Доля обрабатывающей промышленности в ВВП существенно не изменилась. В целом, для выполнения поставленных задач имеются все необходимые инструменты. Вы несете полную ответственность за реализацию экономических и социальных приоритетов, - сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев отметил важность осуществления всех программ для дальнейшего развития страны и улучшения благосостояния граждан Казахстана.

В завершение Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.