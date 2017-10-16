В ЮКО в рамках программы «Нурлы жер» строятся 364 многоэтажных жилых домов

В Южно-Казахстанской области по программе «Нурлы жер» ведется строительство 364 многоэтажных жилых домов. Об этом сегодня на прошедшем селекторном совещании сообщил руководитель областного управления строительства Куттыбек Жамашев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

По словам руководителя, программа «Нурлы жер» реализуется по пяти основным направлениям. По первому направлению повышения доступности ипотечного кредитования началось строительство 96 жилых домов. За счет частных застройщиков ведется строительство 107 жилых домов. Вместе с тем, через систему жилищных строительных сбережений строятся 73 жилых дома. Кроме того, создан фонд арендного жилья и ожидается начало строительства 88 индивидуальных жилых домов. В результате этого увеличится количество квартир, реализуемых в регионе и число получателей ипотечного кредита.

На сегодняшний день в области очень низкий уровень ипотечного кредитования граждан. Это связано с тем, что стоимость квартир в домах, построенных частными застройщиками, не соответствует требованиям программы.

«В 2017 году в области за счет 16 частных застройщиков ведется строительство 107 многоэтажных жилых домов. В текущем году планируется завершить строительство 11 домов, а 96 домов переходящие на 2018 год. В целях стимулирования индивидуальных застройщиков ведется разработка документации по 7 проектам общей стоимостью 17,5 млрд тенге», - сказал К.Жамашев.





Также на совещании обсудили ход строительства школ в регионе. Как стало известно, в соответствии с финансовым планом, на 100% освоено строительство нового блока средней школы №103 на 600 мест в жилом массиве Таскен. Однако установлено отставание на 10-15 дней от графика строительства производственного корпуса "Б". Помимо этого, в связи с отсутствием объемов работ за отчетный период из запланированных 650 млн тенге остаток неосвоенных средств составил 66 млн тенге. Наряду с этим, строительство блока А средней школы на 300 мест в селе Кызылсенгир Казыгуртского района ведется с отставанием от утвержденного производственного графика на 5-10 дней. Аналогичная ситуация сложилась и при строительстве школы на 600 мест в селе Фирдоуси Мактааральского района, а также школы на 600 мест в селе Шубарсу Ордабасинского района.





«Кто отстаёт от графика строительства школ, будут привлекаться к ответственности. В то же время я поручаю усилить контроль за своевременным и качественным выполнением строительных работ при строительстве школ, которые отстают от графика. Также обеспечить эффективное использование средств и завершить до конца года все запланированные работы», - подчеркнул Ж.Туймебаев.

По итогам совещания глава региона поручил акимам районов и городов строго контролировать своевременное завершение строительства жилых домов в рамках программы «Нурлы жер», а также завершение строительства школ, возводимых за счет средств Национальных компаний.