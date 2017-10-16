Ж. Туймебаев: «Нельзя допускать в области незаконное использование недр»

«Нельзя допускать в области незаконное использование недр. В связи с этим поручаю местной полиции усилить работу в этом направлении». Об этом сегодня на селекторном совещании сообщил аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев.

С докладом о ходе проводимых работ по договору и прекращении незаконного использования недр земли выступил руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Ильяс Курамысов.

По словам руководителя управления, в последние годы часто происходят случаи незаконного использования недр на побережье рек Ак Су, Сайрам Су, которые протекают в Сайрамском районе.

«В первую очередь были назначены проверки на 12 предприятий, расположенные вдоль реки Аксу. В результате было выявлено, что земельные участки использовались не по назначению. Кроме того, во время рейдовых мероприятий, которые проходят на постоянной основе, выявили 15 фактов нарушений. В целом, в текущем году в органах внутренних дел зарегистрировано 80 фактов незаконного недропользования. Из них 41 дело сокращены, 4 – в процессе, 32 – направлены на рассмотрение в департамент экологии для принятия административных мер. Со стороны департамента экологии 20 юридическим и физическим лицам наложен штраф в размере 2,7 млн. тенге. Из них оплачены 1,93 млн. тенге», - сказал Ильяс Қурамысов.

Начиная с апреля 2017 года в Сайрамском районе проверено 12 объектов и несмотря на предоставленные 3 месяца на устранение нарушений, на сегодняшний день в отношении этих предприятий не приняты конкретные меры. Интересен и тот факт, что до сегодняшнего дня ни один незаконный недропользователь не привлекался к уголовной ответственности. Потому что в случае, если причиненный вред не превышает 1000 месячных расчетных показателей, то дело рассматривается в рамках административной ответственности.

«В области заключены соглашения с 166 юридическими недропользователями. Однако, лишь 65 земельных участков оформлены в виде карьера, а оставшиеся 101 земельных участков стоят на учете в качестве земель сельскохозяйственного назначения. Поручаю провести проверку и обратить особое внимание на законность использования земельных участков недропользователями и законность выдачи этих документов», - сказал Ж.Туймебаев.

Наряду с этим, глава региона поручил принять строгие дисциплинарные меры в отношении лиц, которые не предотвратили или не пресекли факты незаконного использования недр земли. При этом также будет проведена проверка на соответствие деятельности акимов сельских округов и участковых инспекторов полиции.



