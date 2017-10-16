После побега из рехаба Евгений Осин пишет любовные письма журналистке

"Я подарю тебе диск, которого даже нет в Интернете", — томным голосом произносит Евгений Осин в своём аудиосообщении, адресованном его новой пассии.

После побега Евгения Осина из центра реабилитации наркозависимых им овладели романтические чувства к журналистке Виктории. 53-летний певец читает ей стихи о жизни и романтических чувствах, активно предлагает перейти "на ты" и присылает свои фотографии 20-летней давности.

Тем не менее, по словам самой Виктории, с Евгением она даже не знакома лично.

— Где-то полгода назад я посылала ему запрос на интервью, — рассказала журналистка паблику Super. — Он тогда достаточно грубо ответил и отказался, и я больше не писала ему. Но потом, после возвращения из Таиланда, он вдруг начал заваливать меня сообщениями. Я, конечно, в шоке, ведь мы с ним ни разу не виделись.