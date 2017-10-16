Умер 94-летний актер из "Игры престолов"

О причинах смерти Роя Дотриса не сообщается.

Умер британский актер Рой Дотрис, игравший в популярном сериале "Игра Престолов" мудреца Галлина. Об этом сообщает газета Independent.

Дотрису было 94 года. О причинах смерти не сообщается.

Артист получил наибольшую известность после исполнения роли в фильме "Амадей", который получил 8 статуэток "Оскара". В 2004 году Дотрис был удостоен "Золотого глобуса" за лучшую мужскую роль в бродвейском спектакле "Луна для пасынков судьбы".