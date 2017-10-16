В реку в Тюменской области попали нечистоты из Казахстана

Нечистоты из Казахстана попали в реку Ишим, протекающую по Тюменской области; в регионе усилен мониторинг за показателями безопасности питьевой воды, передает РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по области.

«В связи с полученной информацией о прорыве канализационных стоков в городе Петропавловске (Республика Казахстан), попаданием нечистот в реку Ишим управлением Роспотребнадзора по Тюменской области усилен мониторинг за показателями безопасности питьевой воды в водоисточнике – реке Ишим и разводящей сети водоснабжения», — говорится в сообщении.

По результатам проведенных лабораторных исследований проб воды, отобранных в населенных пунктах по течению реки Ишим, установлено кратковременное превышение в 1,5 раза содержания ионов аммония в воде реки. По органолептическим, микробиологическим, паразитологическим показателям вода реки соответствует требованиям санитарных правил. Качество питьевой воды в пробах, отобранных в разводящей сети водоснабжения, соответствует требованиям санитарных правил, уточняет ведомство.

Усилен мониторинг за заболеваемостью населения Казанского, Ишимского, Абатского районов. Заболеваемость населения, в том числе кишечными инфекциями на указанных территориях не превышает среднемноголетний уровень. В городе Ишим, где ресурсоснабжающей организацией является АО «Водоканал», в профилактических целях введен режим гиперхлорирования, усилен производственный контроль над качеством подаваемой воды населению через распределительную сеть.

В Казанском, Ишимском, Абатском районах главам муниципальных образований предписано рекомендовать населению, проживающему в населенных пунктах, где источником водоснабжения является река Ишим, использовать воду для питьевых и гигиенических целей из разводящей сети после кипячения, использовать бутилированную воду, а также обеспечить подвоз населению спецавтотранспортом питьевой воды.

Готовится проведение при необходимости профилактических мероприятий в городе Тобольск, Тобольском, Уватском районах. В Викуловском районе население снабжается водой из подземных источников, уточняет Роспотребнадзор.

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