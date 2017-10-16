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Жители восьми регионов РК стали жертвами интернет-мошенника

16 октября 2017, 20:58

Целью преступника стали пользователи сайта "Колеса".

Впервые в Казахстане задержан мошенник, обманывавший пользователей сайта «Колёса». 16 октября сотрудниками управления криминальной полиции ДВД Костанайской области задержан 27-летний подозреваемый, который успел совершить порядка 20 фактов мошенничеств.

Подозреваемый размещал на сайте «Колёса» объявление о продаже автозапчастей по заманчиво низким ценам, на что «купились» десятки жителей восьми регионов Казахстана (Северо-Казахстанская, Карагандинская, Акмолинская, Актюбинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Мангистауская области, г.Алматы), сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области

По словам полковника полиции Амангельды Мухаметкалиева, подозреваемого задержали в городе Костанае. Ранее он привлекался за аналогичные преступления.

Мошенник использовал в своих преступных целях популярный сайт автолюбителей «Колёса». Размещая объявления, он входил в переписку и доверие граждан. Обещая нужную автозапчасть, он требовал предоплату. Для этих целей на постороннего человека открыл счет в банке, на который и поступали денежные средства. Сумма ущерба от его мошеннических действий устанавливается.

В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос о его аресте. Проводится досудебное расследование по статье 190 ч. 2 п. 4 УК РК «Мошенничество путем обмана или злоупотребления доверием пользователей информационных систем».


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