С 1 января 2018 года все владельцы АЗС и нефтебаз должны установить КПУ

Департамент государственных доходов по г. Алматинской области напоминает, что в соответствии с подпунктом 12-1) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 20 июля 2011 года «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов», приказом министром финансов РК от 16 марта 2016 года утверждены правила и требования по оснащению резервуаров производственных объектов производителей нефтепродуктов, баз нефтепродуктов и автозаправочных станций (кроме автозаправочных станций передвижного типа) контрольными приборами учета.

Для производителей нефтепродуктов, поставщиков нефти, оптовых поставщиков нефтепродуктов или розничных реализаторов с базы нефтепродуктов или резервуаров требования по установке КПУ введены с 1 января 2017 года, а с 2018 года данное требование распространяется на розничных реализаторов нефтепродуктов с заправочных станций, за исключением розничной реализации нефтепродуктов с заправочных станций передвижного типа.

Контрольные приборы учета - это технические устройства, измеряющие количественные и качественные характеристики нефтепродуктов, для ведения учета с целью последующей передачи в режиме реального времени через оператора данных контрольных приборов учета в сфере производства и оборота нефтепродуктов уполномоченному органу в области оборота нефтепродуктов посредством автоматизированной системы информации об объемах производства и (или) оборота нефтепродуктов, установленные на производственных объектах производителей нефтепродуктов, баз нефтепродуктов и на автозаправочных станциях (кроме автозаправочных станций передвижного типа), допущенные к применению в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений.

Специалисты ДГД напомнили об ответственности за реализацию и (или) отгрузки отдельных видов нефтепродуктов производителями нефтепродуктов, поставщиками нефти, оптовыми поставщиками нефтепродуктов или розничными реализаторами нефтепродуктов без контрольных приборов учета (КПУ) либо минуя КПУ.

За нарушение требований подпункта 8 пункта 5 статьи 281 Кодекса об административных правонарушениях РК предусмотрена ответственность:

- на физических лиц - штраф в размере 150 МРП,

- на субъектов малого предпринимательства - в размере 225 МРП,

- на субъектов среднего предпринимательства - в размере 350 МРП,

- на субъектов крупного предпринимательства - в размере 800 МРП, с конфискацией нефтепродуктов, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, и (или) доходов, полученных вследствие совершения правонарушения.