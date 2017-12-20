Сегодня в Атырау состоится республиканская акция "Народный юрист"

Приходите и получите бесплатную квалифицированную юридическую помощь от лучших адвокатов и юристов города.

Уважаемые жители и гости города Атырау! 20 декабря с 16:00 по 21:00 часов в ТРЦ «BAIZAAR» по адресу: ул.Кулманова 111а (2 этаж), состоится республиканская акция «Народный юрист».

Приходите и получите бесплатную квалифицированную юридическую помощь от лучших адвокатов и юристов города Атырау по трудовым, налоговым, земельным вопросам, по вопросам ЖКХ, начисления пенсий и пособии, взыскания алиментов, долгов, а также обсудить со специалистами волнующие Вас вопросы.

Здесь же Вы сможете встретиться с представителями правоохранительных органов и подать официальное заявление, жалобу или обращение прокурорам и представителям государственных органов.

В рамках мероприятия высококвалифицированную юридическую помощь населению окажут сотрудники Департамента внутренних дел, Департамента государственных доходов, Управления инспекции труда, областного филиала Национального Банка, Палаты предпринимателей, адвокатов, нотариусов и частных судебных исполнителей, Центра медиации, Управления занятости и социальных программ, отделов жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных перевозок г.Атырау, а также земельных отношений.

«Народный юрист» – это социальная акция, которая практически ежемесячно проводится в различных городах Казахстана.



Ждем вас!

Подробнее о специалистах и акции смотрите Акция «Народный юрист» в Атырау.

Фото zakon.kz