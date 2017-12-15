Казахстанские конькобежцы завоевали 10 олимпийских квот 

Международный союз конькобежцев опубликовал списки атлетов, выполнивших критерии отбора на Олимпийские игры-2018. По итогам четырех этапов Кубка мира заветные квоты добыли пять казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Екатерина Айдова и Федор Мезенцев смогут выступить на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров. На пятисотке также побежит и Роман Креч, а Станислав Палкин значится первым запасным на этой дистанции. Проявить себя у него будет возможность в забеге на километр.

Денис Кузин примет участие в забегах на 1000 и 1500 метров.

В командных и стайерских видах никому из казахстанцев квалифицироваться на Олимпиаду не удалось. Определенные шансы на поездку в Корею имеет Дмитрий Бабенко, который числится вторым запасным в масс-старте.

Таким образом, казахстанские конькобежцы выступят в Пхенчхане на трех дистанциях.

Как отмечают в Национальной федерации конькобежцев Казахстана, квоты не являются именными, а окончательный состав команды зависит от решения тренерского штаба.

Отметим, что Станиславу Палкину предстоит дебютировать на Олимпиаде. Кузин, Креч и Айдова выступали на Играх в Ванкувере и Сочи. Мезенцев впервые участвовал на Играх в Сочи-2014.

Напомним, что ранее Казахстан завоевал десять лицензий в шорт-треке и три — в фигурном катании.