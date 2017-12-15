«Кайрат» вышел в финал Кубка Казахстана
15 декабря 2017, 06:40
«Кайрат» — «Актобе» 2:1 (0:1).
Алматинский «Кайрат» в дополнительное время переиграл «Актобе» 2:1 и стал первым финалистом Кубка Казахстана, сообщает KazFootball.kz.
«Кайрат» — «Актобе» 2:1 (0:1).
Голы:
Дуглас 23, 47 — Таку 17
Судьи: Галаев (Костанай), Грищенко (Рудный)
14 декабря 2017 г. Рудный.
«Аят-Арена». 550 зрителей.
Фото: KazFootball.kz
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