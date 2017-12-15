«Кайрат» вышел в финал Кубка Казахстана

15 декабря 2017, 06:40

«Кайрат» — «Актобе» 2:1 (0:1).

Алматинский «Кайрат» в дополнительное время переиграл «Актобе» 2:1 и стал первым финалистом Кубка Казахстана, сообщает KazFootball.kz.

«Кайрат» — «Актобе» 2:1 (0:1).

Голы:

Дуглас 23, 47 — Таку 17

Судьи: Галаев (Костанай), Грищенко (Рудный)

14 декабря 2017 г. Рудный.

«Аят-Арена». 550 зрителей.

Фото: KazFootball.kz


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