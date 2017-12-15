Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Все бастующие шахтеры поднялись на поверхность - АрселорМиттал Темиртау

15 декабря 2017, 06:50

Всего под землей находилось более 600 работников.

Горняки трех шахт из четырех полностью покинули забой и поднялись на поверхность, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу "АрселорМиттал Темиртау".

"Сегодня ночью, 15 декабря, на шахтах "Шахтинская", имени Ленина и "Тентекская" все рабочие подняты на поверхность. На шахте "Казахстанская" подъем шахтеров в настоящее время осуществляется", - сообщили в полночь в пресс-службе компании "АрселорМиттал Темиртау".

Напомним, 11 декабря стало известно, что около 200 шахтеров АО "АрселорМиттал Темиртау" не поднялись на поверхность.

Ситуацию прокомментировала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова. Шахтеры требовали 100% повышения заработной платы.

В кулуарах Мажилиса Парламента РК представитель Министерства внутренних дел РК заверял, что ситуация в Караганде, где бастуют шахтеры, «спокойная». Всего под землей находилось более 600 работников. В «АрселорМиттал Темиртау» заявляли, что готовы к переговорам при одном условии - если шахтеры поднимутся на поверхность.

Фото: Sputnik Казахстан


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...