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Спецпосланник ООН по Сирии приедет в Астану на восьмой раунд переговоров

15 декабря 2017, 07:04

Спецпосланник ООН рассчитывает на обсуждение вопроса о заключенных.

Стаффан де Мистура приедет в Астану на восьмой раунд переговоров по Сирии. Спецпосланник ООН рассчитывает на обсуждение вопроса о заключенных.

"Я планирую направиться в Астану по просьбе генсека ООН и по приглашению властей Казахстана. Одна из тем, которая должна быть там и находится на повестке дня, это вопрос о заключенных. Потому что он затрагивает тысячи и тысячи так называемых пропавших и похищенных людей", — сказал де Мистура.

Как сообщил казахстанский МИД, очередная международная встреча по Сирии состоится в Астане 21-22 декабря.
На предстоящей встрече стороны планируют обсудить вопросы функционирования зон деэскалации и утвердить совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии, включая объекты ЮНЕСКО.

По итогам седьмого раунда встреч, который прошел в октябре, страны-гаранты приняли совместное заявление, в котором отмечается необходимость принятия конфликтующими сторонами мер по укреплению доверия, включая освобождение задержанных лиц, с целью создания лучших условий для политического процесса и устойчивого прекращения огня.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © Sputnik / Болат Шайхинов


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