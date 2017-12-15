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Billboard назвал лучшие песни года

15 декабря 2017, 07:27

"Despacito" Луиса Фонси и Дэдди Янки при участии Джастина Бибера журнал присвоил четвертое место.

Журнал Billboard опубликовал рейтинг 100 лучших песен уходящего года, пишет РИА Новости.

Первое место издание отдало треку "Bad Liar" в исполнении Селены Гомес.

"Серебро" получила композиция "Bodak Yellow" Cardi B. Замыкает тройку лидеров песня "Slide" Келвина Харриса и Фрэнка Оушена.

Побившей рекорды по просмотрам на YouTube композиции "Despacito" Луиса Фонси и Дэдди Янки при участии Джастина Бибера журнал присвоил четвертое место.

Также в топ-10 вошли "XO TOUR Llif3" в исполнении Lul Uzi Ver, "Humble" Кендрика Ламара, ремикс песни "Mi Gente", которую исполнили J Balvin и Уилли Уильям при участии Бейонсе, а также композиция британского певца из группы One Direction Гарри Стайлcа "Sign of the Times", которая заняла первое место в рейтинге топ-50 лучших песен года журнала Rolling Stone. На девятом и десятом местах оказались трек "I Feel It Coming", спетый The Weeknd и французским дуэтом Daft Punk, и "Feel it Still" исполнителей Portugal.

Американский журнал Billboard выпускается с 1894 года. Издание посвящено музыкальной индустрии и известно своими чартами.

Фото: © Depositphotos / TarasMalyarevich


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