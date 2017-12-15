Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В школах Костаная и Усть-Каменогорска из-за мороза отменены занятия

15 декабря 2017, 07:33

В отделе образования Костаная принято решение отменить уроки для учащихся первой смены с 0 по 5 классы.

Сегодня утром в городе зафиксирована температура минус 26 градусов, пишет Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

В отделе образования Костаная принято решение отменить уроки для учащихся первой смены с 0 по 5 классы.

Морозы пришли в регион 13 декабря.

В Усть-Каменогорске сегодня также холодно, сообщает altaynews.kz.

По информации городского отдела образования, в связи с понижением температуры до -26 градусов, а также ветра до 1 м/с, отменяются занятия в школах для 1-4 классов первой смены.

Фото: Хабар 24


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...