В школах Костаная и Усть-Каменогорска из-за мороза отменены занятия

В отделе образования Костаная принято решение отменить уроки для учащихся первой смены с 0 по 5 классы.

Сегодня утром в городе зафиксирована температура минус 26 градусов, пишет Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

В отделе образования Костаная принято решение отменить уроки для учащихся первой смены с 0 по 5 классы.

Морозы пришли в регион 13 декабря.

В Усть-Каменогорске сегодня также холодно, сообщает altaynews.kz.

По информации городского отдела образования, в связи с понижением температуры до -26 градусов, а также ветра до 1 м/с, отменяются занятия в школах для 1-4 классов первой смены.

Фото: Хабар 24