В школах Костаная и Усть-Каменогорска из-за мороза отменены занятия
В отделе образования Костаная принято решение отменить уроки для учащихся первой смены с 0 по 5 классы.
Сегодня утром в городе зафиксирована температура минус 26 градусов, пишет Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.
В отделе образования Костаная принято решение отменить уроки для учащихся первой смены с 0 по 5 классы.
Морозы пришли в регион 13 декабря.
В Усть-Каменогорске сегодня также холодно, сообщает altaynews.kz.
По информации городского отдела образования, в связи с понижением температуры до -26 градусов, а также ветра до 1 м/с, отменяются занятия в школах для 1-4 классов первой смены.
Фото: Хабар 24
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.