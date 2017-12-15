Казахстан призвал ВТО соответствовать новым вызовам глобальной торговли

В ходе пленарного заседания 11-й Министерской конференции Всемирной торговой организации в Буэнос-Айресе глава казахстанской делегации, постоянный представитель при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, посол Жанар Айтжанова выразила поддержку Казахстана укреплению международной торговой системы. Кроме того, она отметила приверженность страны дальнейшей интеграции в глобальную экономику в соответствии с политикой, проводимой под руководством Президента Нурсултана Назарбаева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

«На предыдущей Министерской конференции в Найроби Казахстан приветствовал принятие исторического решения по экспортной конкуренции и теперь ожидает его своевременную имплементацию странами-членами ВТО. Постпред отметила, что этот вопрос представляет большой интерес для Казахстана, поскольку в ходе вступления в ВТО Казахстану пришлось отказаться от экспортных субсидий, несмотря на то, что страна не имеет выхода к морю. В этой связи Казахстан призывает страны к созданию единого конкурентного поля в отношении новых членов ВТО», - отмечается в сообщении.

Ж. Айтжанова подчеркнула, что, несмотря на отсутствие консенсуса в отношении затянувшихся торговых переговоров в рамках Дохийского раунда, страны-члены ВТО должны приступить к поиску ответов на современные вызовы.

Это особенно важно в условиях быстро меняющейся экономической среды, так как откладывание обсуждений по новым темам, включая развитие электронной торговли, содействие инвестициям и интеграцию малых и средних предприятий в международную торговлю, может сделать ВТО нерелевантной и неактуальной в современных реалиях.

Она отметила, что Казахстан также приветствует возобновление многосторонних переговоров по выработке правил внутреннего регулирования в сфере услуг, что полностью соответствуют национальным экономическим интересам Казахстана. Глава делегации также информировала о том, что Казахстан проводит программу по цифровизации, которая охватывает все секторы экономики и затрагивает различные аспекты социальной жизни. В этой связи наша страна признает важную роль, которую ВТО может играть в продвижении открытых, не дискриминационных и предсказуемых глобальных правил для развития электронной торговли.

Министерская конференция является высшим руководящим органом ВТО, заседающим раз в два года. В ее компетенцию входит принятие министрами решений по ключевым направлениям деятельности организации. Как правило, основной задачей конференции является достижение членами ВТО договоренностей по новым регуляторным нормам и правилам международной торговли, а также согласование общего курса для будущей работы Организации.

11-я сессия Министерской конференции ВТО впервые проходит в Южной Америке. Также в 2017 году отмечается 70-летний юбилей Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). Особенностью текущей сессии конференции является беспрецедентное количество инициатив стран-членов ВТО по новым вопросам, связанным с торговлей, что свидетельствует о возрастающем доверии к ВТО как единственной многосторонней площадке по регулированию правил международной торговли.

Фото: пресс-служба МИД РК