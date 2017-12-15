Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Во Франции более десяти детей остаются неопознанными после ДТП с поездом

15 декабря 2017, 08:42

При столкновении автобус развалился на две части.

Более 10 школьников, погибших или пострадавших при столкновении автобуса и поезда на юге Франции, до сих пор не опознаны, сообщает РИА Новости.

Столкновение школьного автобуса с региональным поездом TER произошло на переезде у коммуны Милла под Перпиньяном (департамент Пиренеи Восточные). Жертвами инцидента стали четыре школьника, не менее 20 получили ранения.

При столкновении автобус развалился на две части. Прокурор Перпиньяна Жан-Жак Фаньи заявил, что все еще не опознаны четыре погибших школьника, а также семеро детей, получивших тяжелые повреждения.

Самому младшему из пострадавших школьников восемь лет, а старшему 15.

Никто из персонала или пассажиров поезда не ранен, однако некоторым потребовалась психологическая помощь.

Фото: © AFP 2017 / Loic Venance


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...