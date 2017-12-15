5 миллионов жилищ обошли участковые полиции с сентября этого года

В целях профилактики правонарушений на территории республики с сентября по декабрь проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Участок».

Основными задачами мероприятия являлось установление тесных доверительных отношений участковых инспекторов полиции и в целом ОВД, с населением.

В рамках мероприятия участковыми инспекторами местной полицейской службы проведены поквартирные и подворные обходы и встречи с жителями обслуживаемых административных участков, а также выявления нарушений миграционного законодательства.

По итогам ОПМ, обходом охвачено свыше 5 млн. 156 тыс. жилых помещений и дачных домов, участковыми инспекторами полиции удалось максимально посетить каждую квартиру или частный дом, отработать нежилые помещения.

За этот период к административной ответственности привлечено свыше 313 тыс. правонарушителей.

Пресс-служба МВД Республики Казахстан