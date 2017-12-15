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5 миллионов жилищ обошли участковые полиции с сентября этого года

 

В целях профилактики правонарушений на территории республики с сентября по декабрь проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Участок».

Основными задачами мероприятия являлось установление тесных доверительных отношений участковых инспекторов полиции и в целом ОВД, с населением.

В рамках мероприятия участковыми инспекторами местной полицейской службы проведены поквартирные и подворные обходы и встречи с жителями обслуживаемых административных участков, а также выявления нарушений миграционного законодательства.

По итогам ОПМ, обходом охвачено свыше 5 млн. 156 тыс. жилых помещений и дачных домов, участковыми инспекторами полиции удалось максимально посетить каждую квартиру или частный дом, отработать нежилые помещения.

За этот период к административной ответственности привлечено свыше 313 тыс. правонарушителей.

 

Пресс-служба МВД Республики Казахстан

15 декабря 2017, 08:47
Источник, интернет-ресурс: *Министерства внутренних дел РК

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