Космический корабль Союз МС-07 запустят с Байконура в воскресенье

Пуск транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-07" ракетой-носителем "Союз-ФГ" состоится в воскресенье, 17 декабря, с космодрома Байконур.

Запуск будет осуществлен с Гагаринского старта — площадка №1, в 13.19 по времени Астаны. Продолжительность полета — 122 суток.

"Космический корабль должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) новый экипаж (МКС-54/55) для очередной длительной экспедиции", — пояснили в министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

В состав основного экипажа вошли космонавт Роскосмоса, командир ТПК Антон Шкаплеров, американский астронавт NASA, бортинженер Скотт Тингл и японский астронавт JAXA, бортинженер Норишиге Канаи.

В задачи экспедиции входят: работа с российскими и американскими грузовыми кораблями, выход в "открытый" космос, поддержание работоспособности станции, проведение бортовых фото- и видеосъемок.

В рамках программы научно-прикладных исследований космонавты проведут 51 научный эксперимент.

Напомним, что в соответствии с планом запусков космических аппаратов в декабре с космодрома Байконур будет произведено 2 пуска. На 26 декабря запланирован запуск ангольского спутника связи "Ангосат" с помощью ракетоносителя "Зенит".

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © Sputnik / Алексей Филиппов