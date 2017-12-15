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За что Трамп поблагодарил Путина

15 декабря 2017, 09:14

Путин заявил, что при Трампе "мы объективно видим некоторые достаточно серьёзные достижения, даже за тот небольшой период времени, который он работает".

Президент США Дональд Трамп поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за признание экономических успехов США, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-секретаря Трампа Сары Сандерс.

В четверг на ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что при Трампе "мы объективно видим некоторые достаточно серьёзные достижения, даже за тот небольшой период времени, который он работает". Это, по словам российского президента, говорит о доверии инвесторов к американской экономике.

"Президент Трамп поблагодарил президента Путина за признание крепких экономических показателей Америки на ежегодной пресс-конференции", — сообщила Сандерс. Она не уточнила, какие именно высказывания Путина имеются в виду.

Вечером в четверг лидеры двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения и ситуацию в кризисных точках, особое внимание уделив Корейскому полуострову.

По словам Сандерс, лидеры государств "обсудили совместную работу по разрешению очень опасной ситуации в Северной Корее".

Как отметила пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Было условлено о продолжении контактов.

Фото: РИА Новости / Алексей Дружинин.


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