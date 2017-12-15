Чего добились шахтеры своей забастовкой 

Их заверили, что они будут освобождены от уголовного преследования за участие в забастовке.

Завершилась забастовка на шахтах АО «АрселорМиттал Темиртау», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Карагандинской области.

"Первыми на поверхность начали подниматься шахтёры шахты "Казахстанская" после встречи с акимом Карагандинской области Ерланом Кошановым и исполнительным директором АО «АрселорМиттал Темиртау» Вадимом Басиным. Следом поднялись горняки шахт "Шахтинской", "Тентекской", им. Ленина. К 01.00 все шахтёры (около 420 человек) были на-гора", - говорится в сообщении.

Шахтёрам были озвучены условия, предложенные работодателем: 30 % повышение заработной платы всем подземным работникам. Размер повышения заработной платы для наземных работников угольных предприятий определит Согласительная комиссия в ходе последующих переговоров. Всем работникам Угольного департамента компании будет выплачена единовременная премия в размере оклада.

Помимо этого, работодателем предложено объявить 15 декабря выходным днём и приступить к работе с 16 декабря.

Среди горняков было распространено письмо за подписью прокурора города Шахтинска. В письме даётся гарантия освобождения от уголовного преследования шахтёров за участие в этой забастовке. Кроме того, орган прокуратуры выразил готовность при необходимости оказать правовую поддержку в этом вопросе.

Переговоры с работодателем горняки будут продолжать в рамках Согласительной комиссии, в которую вошли члены инициативных групп, представители профсоюзных комитетов, прокуратуры, директора шахт, а также руководство области и компании АМТ.

Напомним, 11 декабря стало известно, что около 200 шахтеров АО "АрселорМиттал Темиртау" не поднялись на поверхность.

Ситуацию прокомментировала министра труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова. Шахтеры требовали 100% повышения заработной платы.

В кулуарах Мажилиса Парламента РК представитель Министерства внутренних дел РК заверял, что ситуация в Караганде, где бастуют шахтеры, «спокойная». Всего под землей находилось более 600 работников. В «АрселорМиттал Темиртау» заявляли, что готовы к переговорам при одном условии - если шахтеры поднимутся на поверхность.