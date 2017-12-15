Инвестируй в себя и своего ребенка

В суете дней мы порой забываем о своих мечтах. Мы мечтаем о счастливой семье, самореализации, достатке. Мы мечтаем, что наши дети преуспеют больше нас и будут жить лучше нас.

Однако, мы не можем все предугадать, мы можем просто создать позитивные предпосылки для будущего. И мы понимаем, что образованность – самая большая ценность, которую можно передать детям.

Наилучшим решением является решение инвестировать в себя и своего ребенка, открыв образовательный депозит ГОНС (Государственная образовательная накопительная система). Уже более 18 тысяч вкладчиков накапливают на обучение в РК (колледж, бакалавриат, магистратура) или за рубежом (по всем видам обучения без ограничений).

ГОНС развивает культуру накопления, чтобы для каждого стало нормой иметь целевой счет на образование. Тогда вопрос оплаты обучения уже не будет таким острым.

Кому полезен ГОНС

Родители накапливают на образование своих детей.

Бабушки и дедушки пополняют вклады на внуков и внучек.

Взрослые накапливают на собственное образование.

Компании, в рамках своей социальной ответственности, пополняют депозиты на сотрудников или их детей.

Меценаты открывают вклады детям из социальных категорий.

Выгодные условия ГОНС

Депозиты ГОНС имеют высокую доходность за счет государственной премии в 5-7% и банковского вознаграждения до 14%.

Депозиты гарантированы государством до 10 млн/тг и защищены от взысканий третьих лиц.

Раз в год можно переводить накопления из одного банка-участника ГОНС в другой.

Образованные люди чаще становятся успешными. Инвестируйте в свое образование и образование своего ребенка. ГОНС поможет вам в этом.

Узнайте о ГОНС больше на depozit.fincenter.kz или по номеру 8 800 080-28-28 (звонок БЕСПЛАТНЫЙ)

АО "Финансовый Центр" Министерство образования и науки РК