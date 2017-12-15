В Казахстане 15 декабря сохраняется погода без осадков
Местами ожидаются туман и усиление ветра.
В пятницу на территории республики по-прежнему сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской областях ожидается местами туман, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской области - местами туман, в районе Алакольских озер усиление ветра 17-22 м/с.
В Атырауской области усилится ветер 15-20 м/с.
В Акмолинской, Мангыстауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром в Карагандинской областях местами ожидается туман.
В Алматы днем преимущественно ясно, - 3.
В Астане днем ясно, - 15.
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Фото: vesti.dp.ua
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