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В Казахстане 15 декабря сохраняется погода без осадков

15 декабря 2017, 09:34

Местами ожидаются туман и усиление ветра.

В пятницу на территории республики по-прежнему сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской областях ожидается местами туман, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области - местами туман, в районе Алакольских озер усиление ветра 17-22 м/с.

В Атырауской области усилится ветер 15-20 м/с.

В Акмолинской, Мангыстауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром в Карагандинской областях местами ожидается туман.

В Алматы днем преимущественно ясно, - 3.

В Астане днем ясно, - 15.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: vesti.dp.ua


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