Черные риелторы вербуют казахстанцев в Южной Корее

Казахстанцам рекомендовано быть внимательнее в случае трудоустройства в другой стране.

Возросло количество нелегальных работников, переехавших из Казахстана в Республику Корея. Об этом заявил директор Департамента консульской службы МИД РК Ардак Мадиев, сообщает МИА «Казинформ».

«Пользуясь безвизовым соглашением очень много граждан Казахстана в настоящее время занимается нелегальной трудовой деятельностью в Корее. Если в середине этого года их насчитывалось около 5,5 тысяч, то на конец этого года эта отметка превысила 6 595 граждан. То есть идет очень быстрый рост количества нелегалов», - сообщил он на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, они попадают в разные истории, совершают преступления различного характера от убийств до поджогов, краж, бродяжничества, либо они становятся инвалидами.

«Тех, кого удается выявлять, совместно с корейскими миграционными службами проводится работа по их возвращению на родину. В то же время хотел бы обратить внимание, что, по информации корейской стороны, работает группа черных риелторов. Они вербуют незаконно этих людей и отправляют работать в Корею. Вплоть до того, что организовывается устойчивый канал поставки этих людей, после чего они работают в очень сложных, нечеловеческих условиях», - отметил он.

В заключении, А.Мадиев порекомендовал казахстанцам быть внимательнее в случае трудоустройства в другой стране.

«Пользуясь возможностью, хотел бы предупредить, чтобы граждане были внимательны, у них должны быть на руках брони гостиниц и обратный билет», - сказал представитель МИД РК.

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