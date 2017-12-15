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Глушитель с вагиной заинтересовал огромное количество человек

15 декабря 2017, 09:38

С 11 декабря ролик посмотрели 35 миллионов раз.

Владелец одного из автосервисов в Великобритании Иэн Бернс приделал игрушку из секс-шопа к автомобильному глушителю. Результат он выложил в своем Facebook.

На кадрах видно, как на глушитель изолентой примотана резиновая вагина, которая раздувается и трепещется в разные стороны под давлением выхлопных газов.

Опубликованный 11 декабря, 18-секундный ролик собрал 35 миллионов просмотров только на странице автора видео. Видео прокомментировали более 259 тысяч человек.

Источник: Lenta.ru.

Фото: sumy.ua.


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