Глушитель с вагиной заинтересовал огромное количество человек
С 11 декабря ролик посмотрели 35 миллионов раз.
Владелец одного из автосервисов в Великобритании Иэн Бернс приделал игрушку из секс-шопа к автомобильному глушителю. Результат он выложил в своем Facebook.
На кадрах видно, как на глушитель изолентой примотана резиновая вагина, которая раздувается и трепещется в разные стороны под давлением выхлопных газов.
Опубликованный 11 декабря, 18-секундный ролик собрал 35 миллионов просмотров только на странице автора видео. Видео прокомментировали более 259 тысяч человек.
Источник: Lenta.ru.
Фото: sumy.ua.
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