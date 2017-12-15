В Петропавловске реконструировали дамбу за 2,6 миллиарда тенге

Из резерва Правительства страны выделили 2,6 миллиардов тенге, предназначенные на реконструкцию ограждающей дамбы в Петропавловске в поселке Кожевенный.

Из резерва Правительства страны выделили 2,6 миллиардов тенге, предназначенные на реконструкцию ограждающей дамбы в Петропавловске в поселке Кожевенный.

По проекту на реконструкцию дамбы было предусмотрено продление на 3127 метров. Так, на сегодняшний день общая протяженность реконструкции ограждающей дамбы составила 3,1 километр, площадь свыше 24 тысяч квадратных метров, высота до 5,5 метра. При реконструкции дамбы были учтены данные подъемов воды за последние годы.

«Высота определена из условий максимального подъема уровня воды. В текущем году из резерва Правительства РК на неотложные затраты были выделены средства в сумме 3,1 млрд. тенге, в том числе - 2,6 млрд. тенге на реконструкцию дамбы в поселке Кожевенный», - рассказали в управлении по мобилизационной подготовке и гражданской защиты акимата СКО.

Как отметили в управлении, реализация проекта обеспечит защиту от подтопления паводковыми водами жилых и хозяйственных построек поселка Кожевенный, который насчитывает 425 домов, с населением 3724 человека.

Оградительная дамба была построена в 2016 году для защиты жилых построек. Общая протяженность дамбы до реконструкции составляла 883,3 метра, высота – 3,7 метра, ширина гребня – 5,5 метра.

Гребень дамбы имел щебеночное покрытие, тело плотины состоит из однородного грунта, противофильтрационным устройством служит укрепление верхового откоса железобетонными плитами и слой глины в основании.

Напомним, в этом году паводковая ситуация в Северо-Казахстанской области достигла статуса «чрезвычайной ситуации». В Петропавловске из-за сильного разлива поймы реки Ишим от стихии пострадали поселки Кожевенный и Заречный. Пострадавшим от стихии оказали помощь в размере 125 миллионов тенге.