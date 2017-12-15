Елена Бурова: Тоталитарная организация – особая разновидность религиозного экстремизма

В отличие от традиционной религии культовые течения пытаются активно вмешиваться в жизнь человека.

Сегодня в гостях у Zakon.kz - руководитель ОФ ИКГ «Перспектива» Елена Бурова. Она рассказывает о религиозном экстремизме, в чем его опасность, каковы последствия воздействия тоталитарной организации на человека.

- Елена Евгеньевна, в последнее время очень много говорят о религиозном экстремизме. Что такое религиозный экстремизм и каковы его признаки?

- Экстремизм – приверженность крайним взглядам и, в особенности, мерам (обычно в политике). В основе экстремизма лежит определенная идеология, основанная на утверждении исключительности, превосходства либо неполноценности человека на почве социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, а также идеи политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

А признаки религиозного экстремизма таковы:

- действия связаны с неприятием существующего государственного или общественного порядка и осуществляются в незаконных формах;

- действия носят публичный характер, затрагивают общественно-значимые вопросы и адресованы широкому кругу лиц.

- отрицание инакомыслия и нетерпимость к сторонникам иных взглядов (политических, экономических, конфессиональных и др.);

- попытки идеологического обоснования применения насилия по отношению не только к активным противникам, но и к любым лицам, не разделяющим убеждения экстремистов;

- апелляция к каким-либо известным идеологическим или религиозным учениям, претензии на их «истинное» толкование или «углубление» и в то же время фактическое отрицание многих основных положений этих учений;

- доминирование эмоциональных способов воздействия в процессе пропаганды экстремистских идей, обращение к чувствам и предрассудкам людей, а не к их разуму;

- создание харизматического образа лидеров экстремистских движений, стремление представить их непогрешимыми, а все их распоряжения – не подлежащими обсуждению

- В чем вы усматриваете опасность экстремизма?

- Во-первых, экстремизм создает угрозу личности, обществу, государству и создает это непосредственным воздействием на конституционные основы межличностных отношений и основы конституционного строя страны, а также эскалацией социального напряжения, общественного резонанса, угрозой массовых волнений. Само собой, прибегают к актам терроризма, как к способам достижения экстремистских целей и создает еще возможными радикальными мерами государства, вызванными противоправными методами воздействия экстремизма на общественно-правовые институты.

Особой разновидностью религиозного экстремизма считается тоталитарная организация. Выделяют следующие признаки тоталитарной организации: наличие лидера – «вождя», в словах и действиях которого нельзя сомневаться. Наличие жесткой организационной структуры мафиозно-партийного типа, фиксированного членства и препятствий к выходу из организации. Наличие особого метода спасения или улучшения жизни, причем этот метод доступен только пришедшим в секту. Наличие «двойной» истины: для окружающих и для своих (членов секты).

В отличие от традиционной религиозной организации тоталитарная не просто проповедует свое учение, а пытается активно вмешиваться в личную жизнь человека, воздействовать на его сознание, психическое и физическое состояние, оказывает разрушительное (деструктивное) воздействие на личность человека.

- Каковы последствия воздействия тоталитарной организации на человека?

- Деструктивные культы оказывают разрушительное влияние на сознание человека, вызывающее психические расстройства большинства членов такой организации, что приводит к высокой вероятности агрессивных ответных действий с их стороны в состоянии психической невменяемости.

Это и установление четкой грани между теми, кто имеет право на существование (члены культа), и теми, кто такого права не имеет (все остальные). Это настраивает членов деструктивных групп на готовность принести в жертву ради достижения цели своей секты любое количество иноверцев. Это и заведомое оправдание члена секты за любое преступление, совершенное ради своей организации. Это и принуждение к беспрекословному подчинению членов культовой организации ее лидерам, запрет на любую критику всего, что связано с ее учением. Это и внедрение в сознание сектантов принципа «удвоения», позволяющего избежать комплекса вины за совершаемые преступления и оправдать любые свои (и других членов организации и лидеров) действия, совершаемые во имя «правильных идей», а также подготовить человека к практически бесконфликтному принятию решения о самоубийстве. Это и полное нарушение идентичности: после психологической обработки человек становится уже совсем другой личностью, при этом оказываются разорванными все привязанности вне культовой организации.

В некоторых деструктивных религиозных организаций для воздействия на сознание применяются даже специальные наркотические средства. У человека, попавшего под влияние тоталитарной организации, создается иллюзия «правильного выбора», он не осознает свою зависимость.

Для подавления воли, подчинения человека такими течениями активно используются различные психотехники.

- Например?

- Например, групповое давление и «бомбежка любовью», лишающие способности к сомнению и вырабатывающие потребность в принадлежности к организации на эмоциональном уровне путем «насаждения» совместных игр, пения, объятий, прикосновения, взаимной лести и т. д.

Изоляция, лишающая жертву возможности сопоставлять информацию, предоставляемую культовой группой, с реальностью. Это и погружение в состояние постоянной внушаемости посредством медитирования, монотонного пения и повторяющихся действий.

Это и внушение чувства страха и вины путем извлечения признаний (исповедей) под предлогом дальнейшего сближения и обнаружения скрытых страхов и запретов. Это делается с целью создания эмоциональной уязвимости, формирующейся под воздействием явных и скрытых угроз, чередования наказаний и наград. Это и принуждение к отказу от сна как разновидности духовных упражнений, и нарушение питания, представляемая «специальная диета» для улучшения здоровья или обязательный элемент ритуала для достижения «просветления».

Также практикуется сенсорная (чувствительная) перегрузка, способствующая навязыванию идеалов нового вероучения, заменяющих прежние ценности новообращенного в результате усвоения им огромного объема информации за чрезвычайно короткий период времени, препятствующего критической оценке. Это и создание психологических, социальных, материальных проблем в семье новообращенного.

Как видим, тут есть над чем задуматься, в частности, о проблеме религиозного экстремизма в Казахстане.

- Спасибо, Елена Евгеньевна, но давайте об этом поговорим в следующий раз.

(Продолжение следует)

Торгын Нурсеитова