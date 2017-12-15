В Казахстане изменится система обеспечения жильем военнослужащих

Для совершенствования системы жилищного обеспечения военнослужащих Президентом страны Н.Назарбаевым подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищных отношений», направленный на повышение престижа воинской службы, социально-правового статуса военнослужащих и их семей, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в министерстве обороны, закон предусматривает новый механизм обеспечения жильем военнослужащих и членов их семей, который с начала 2018 года заменит предусмотренную действующим законодательством компенсацию за аренду жилья на жилищную выплату всем категориям военнослужащих, нуждающимся в обеспечении жильем, независимо от выслуги (за исключением военнослужащих срочной службы, кадетов и курсантов), путем перечисления жилищных выплат на счета в банках второго уровня.

При этом планируется перечислять денежные средства на счет в банки второго уровня в размере 50% от положенной жилищной выплаты военнослужащим, обеспеченным служебным жильем, не подлежащим приватизации, в том числе вследствие его расположения в закрытых и обособленных военных городках, на пограничных заставах и в комендатурах.

Также предусмотрена возможность возврата права безвозмездной приватизации после 20 лет выслуги военнослужащим, у которых выслуга на 1 января 2013 года составляла от 10 до 15 лет. Данная норма позволит стереть грань между категориями военнослужащих с выслугой от 10 до 15 лет и от 15 и более лет.