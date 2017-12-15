Акылтай Касимов: Сегодня в Казахстане правосудие - одно из самых доступных в мире

Судья Верховного Суда А.Касимов, выступив на 5-й конференции министров юстиции стран Центральной Азии и ЕвроСоюза, проинформировал о проводимых Казахстаном мероприятиях по обеспечению доступа к правосудию, сообщает Zakon.kz.

Акылтай Касимов принял участие в работе пятой конференции министров юстиции стран Центральной Азии и Европейского Союза по вопросам верховенства права.

Форум состоялся в Брюсселе (Бельгия) по инициативе ЕвроСоюза и объединила участников из стран Центральной Азии и государств-членов ЕС.

С приветствием на форуме выступили министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу, полномочный представитель ЕС в странах Центральной Азии Питер Буриан и заместитель генерального директора Комиссии ЕС Франциско Морилло. В ходе политической сессии по вопросам доступа к правосудию выступили министры и представители министерств Болгарии, Франции, Германии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Выступая в ходе технической сессии, А.Касимов назвал доступное правосудие одним из серьезнейших достижений цивилизации, основополагающим благом, позволяющим обеспечить реализацию судебной защиты прав и свобод граждан. Говоря о проведенных Казахстаном мероприятиях в рамках обеспечения доступа к правосудию, судья Верховного Суда отметил о принятии нового ГПК, новеллами которого являются продвижение альтернативных процедур регулирования споров, в том числе партисипативной процедуры и судебной медиации. Он сообщил об окончании за 9 месяцев 2016 года 14 324 дел с применением медиации, за аналогичный период текущего года - превышении количества дел в среднем на 7 тысяч.

А.Касимов проинформировал также о широком применении в судах республики примирительных процедур, медиации, активном внедрении информационных сервисов, упрощающих доступ к судам. Подчеркнув, что «сегодня в Казахстане правосудие - одно из самых доступных в мире», судья презентовал участникам конференции информацию со слайдами «Электронное правосудие в Казахстане: достижения и перспективы». В них речь шла о работе сервисов «Судебная повестка», «Ознакомление с судебными документами» и «Просмотр судебных документов к извещению». Говоря об эффективности функционирования «Судебного кабинета», А.Касимов отметил о направлении за 9 месяцев 2017 года в суды 815 162 документов, подаче сегодня 91 % электронных исков. Он также сообщил о действии мобильного «Судебного кабинета», оснащении всех залов судебных заседаний системами АВФ и видеоконференцсвязи.

Выступление судьи Верховного Суда Казахстана вызвало живой интерес участников конференции А.Касимов ответил на все их вопросы о внедрении в республике информационных технологий в судопроизводство.

В рамках второй сессии на конференции также выступили представители кыргызской и парижской адвокатур Наталия Аленкина и Жюльен Фюре. А также бывший судья Федерального конституционного суда Германии Рейнхард Гайер об альтернативном разрешении споров. Об институте бизнес-омбудсмена Узбекистана - рассказал уполномоченный при президенте этой республики по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства Дилмурод Касимов.