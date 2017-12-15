Судебная реформа в свете исполнения Плана нации «100 конкретных шагов»

В преддверии очередной годовщины Независимости Республики Казахстан, актуальными остаются вопросы реализации концептуальной национальной Программы Плана нации «100 конкретных шагов».

Одним из главных постулатов Плана нации является обеспечение верховенства закона.

В настоящее время основные задачи Плана нации успешно реализованы.

Проведена оптимизация судебных инстанций. Формирование судейского корпуса основано на новых принципах. Ужесточены квалификационные требования и механизм отбора кандидатов на должность судьи, предусмотрено обязательное прохождение годичной стажировки кандидатов в судьи непосредственно в судах.

Законом установлены обязательные требования при назначении на судейские должности - наличие не менее 5 лет опыта участия в судебных процессах (в качестве секретаря судебного заседания, консультанта (помощника) суда, прокурора, адвоката) либо не менее 10 лет стажа работы по юридической профессии.

Наряду с проверкой знаний законодательства и психологического тестирования, введено полиграфологическое исследование кандидатов в судьи.

Введена годичная оплачиваемая стажировка для кандидатов в судьи. Срок стажировки составляет один год.

В 2016 год в судах города Астаны прошли стажировку более 20 кандидатов в судьи, некоторые из них Высшим Судебным Советом Республики Казахстан рекомендованы на должность судьи районного и приравненного к нему суда, а также назначены на должность судьи.

Безусловно, качественность кадрового потенциала судебной системы в соответствии с новой системой отбора подлежит проверке временем.

Работа с судейскими кадрами не завершается лишь прохождением стажировки. На протяжении всей судебной деятельности судьи охвачены обучением как на базе Учебного Центра столичного суда, а также на базе Академии правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан.

Во исполнение 18 шага Программы, институт Правосудия выделен из структуры Академии государственного управления, в целях усиления взаимосвязи обучения и судебной практики.

Указом Президента Республики Казахстан от 18 февраля 2016 года образована Академия правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан.

Вопрос передачи высшего учебного заведения, готовящего кадры для судебной системы, в ведение Верховного Суда решался не в один день. Был изучен международный опыт, приняты во внимание рекомендации, содержащиеся в Европейской хартии судей, в заключениях Международной ассоциации судей, Консультативного совета европейских судей, рекомендации ОЭСР.

В структуру Академии входят Институт послевузовского образования, Научно-исследовательский центр, Центр переподготовки, повышения квалификации судей и работников судебной системы, Центр академических программ, Служба административного обеспечения.

Одним из основных направлений деятельности Академии является подготовка будущих судей в магистратуре.

Новая система отбора кадров, профессиональное обучение направлены на формирование компетентного, высококвалифицированного судейского корпуса.

Обязательное, повсеместное применение аудио-видео-фиксации (АВФ) всех судебных процессов обеспечивает прозрачность судебного разбирательства и защиту прав лиц, вовлеченных в орбиту судопроизводства.

Судами Астаны практикуется также проведение судебных заседаний с использованием видеоконференцсвязи.

В ближайшем будущем, думаю, будет положительно решен вопрос и дистанционного отправления правосудия посредством видеоконференцсвязи по уголовным делам, по которым подсудимые содержатся под стражей.

Проведение судебного разбирательства в дистанционном режиме позволяет значительно сократить время и затраты на вызов участников процесса в суд, в том числе конвоирование подсудимого.

Данная технология уже успешно применяется при рассмотрении вопросов исполнения приговора. Посредством видеоконференцсвязи судами Астаны совместно с органами Комитета уголовно-исполнительной системы МВД рассмотрено 3 863 материалов без этапирования в зал суда лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.

Обеспечено отдельное судопроизводство по инвестиционным спорам, в Верховном Суде создана специализированная судебная коллегия, рассматривающая гражданские дела данной категории.

Столичный суд по правилам суда первой инстанции рассматривает гражданские дела по инвестиционным спорам, кроме дел, подсудных Верховному Суду Республики Казахстан, а также по иным спорам между инвесторами и государственными органами, связанным с инвестиционной деятельностью инвестора.

Законотворческая работа по внесению изменений в уголовно - процессуальное законодательство в целях реализации Программы продолжается.

На данном этапе вся юридическая общественность обсуждает законопроект, касающийся модернизации основ правоохранительной деятельности, затрагивающий вопросы защиты прав граждан, усиления судебного контроля, дальнейшего упрощения и ускорения уголовного судопроизводства.

Введение в действие законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности» ожидается с 1 января будущего года. Это значит, что суды и правоохранительные органы начнут правоприменительную практику в соответствии с его новыми положениями.

Данным законопроектом продолжена последовательная реализация Плана нации - 100 Шагов о расширении судебного контроля на досудебной стадии уголовного процесса.

Расширены полномочия суда в части санкционирования процессуальных действий, предусмотрен последовательный переход вопросов санкционирования судом залога (ст. 145 УПК), освидетельствования (ст. 223 УПК), получение образцов (глава 34 УПК), негласных следственных действий (глава 30 УПК).

Введение в уголовный процесс института «Приказного производства», применяемого по уголовным проступкам и преступлениям небольшой тяжести должно обеспечить упрощение и ускорение уголовного судопроизводства по делам, по которым усматривается очевидность совершения уголовного правонарушения, не оспариваемая подозреваемым лицом и другими участниками уголовного процесса.

Проводимые законотворческие работы в этом направлении масштабны, оперативны, своевременны и весьма актуальны.