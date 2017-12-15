Депутат Сената Парламента РК Д.Назарбаева высказалась по поводу ситуации с бастующими в Караганде шахтерами

Депутат Сената Парламента РК Дарига Назарбаева высказалась в кулуарах Сената по поводу ситуации с бастующими в Караганде шахтерами, передает корреспондент Zakon.kz.

«Глава государства в курсе всего, что происходит в стране, и особенно, я уверена, он внимательно следит за событиями в Карагандинской области. Эта область для него не чужая, ее проблемы ему также дороги, как и всем нам. Мне очень жаль, что администрация «АрселорМиттал» довела до такой конфликтной ситуации этот вопрос», - сказала она журналистам.

При этом Д. Назарбаева отметила, что вопрос оплаты шахтерам «не новый».

«Вопрос зарплаты шахтеров не новый. Требования всегда у них были. Условия труда, конечно, у них тяжелые, надо сказать. Каждый день связан с риском, в том числе для здоровья, для жизни. С этих шахт кормится очень большое количество семей. То есть шахты для Карагандинской области являются важной жизнеобеспечивающей составляющей», - подчеркнула сенатор.

Насчет требований шахтеров об увеличении зарплаты она уточнила, что здесь необходимо учитывать экономическую ситуацию на самом предприятии.

«На сегодня требования шахтеров всем нам известны. Они хотят повышения на 100% заработной платы, но нужно также учитывать и ситуацию экономическую на самом комбинате, которую мы не знаем, и «АрселорМиттал» также не открывает пока эту информацию, есть ли у них экономическая возможность поднять на 100%», - считает парламентарий.

«В любом случае я бы хотела и желаю, чтобы было достигнуто компромиссное соглашение к согласию обоюдному всех заинтересованных сторон. Здесь только так. Надо искать компромисс», - добавила депутат.

В то же время Д. Назарбаева полагает, что без внимания правительства РК ситуация не останется.

«Я знаю, что Бакытжан Сагинтаев (премьер-министр РК) держит этот вопрос на контроле, что постоянно идут телефонные переговоры с администрацией компании. И министры тоже на эту тему высказывались. Так что без внимания этот вопрос не остается. Поверьте», - заверила она.

В заключение представители прессы поинтересовались мнением насчет поданных в суд «Арселор Миттал» исков против шахтеров и работы министерства труда и социальной защиты населения РК, в чей адрес уже прозвучали обвинения казахстанцев, что «Минтруда занимается управлением ситуации из кабинета».

«Компания имеет право подавать в суд, никто не может им в этом праве отказать. А дальше уже будет дело за судом и за его решением. Что касается управления из кабинета, я с вами согласна, конечно, представители министерства должны были быть уже там, непосредственно в точке конфликта и вести переговоры с обеими сторонами. Здесь ваши замечания уместны», - заключила сенатор.

Напомним, 11 декабря стало известно, что около 200 шахтеров АО «АрселорМиттал Темиртау» не поднялись на поверхность.

Накануне ситуацию прокомментировала министра труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова. Шахтеры требуют 100% повышения заработной платы.

Вчера в кулуарах Мажилиса Парламента РК представитель Министерства внутренних дел РК заверил, что ситуация в Караганде, где бастуют шахтеры, «спокойная». Сейчас под землей находится более 600 работников. В «АрселорМиттал Темиртау» заявили, что готовы к переговорам при одном условии - если шахтеры поднимутся на поверхность.

Ксения Давыдова