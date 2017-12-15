Рассрочка или ипотека?

В 2017 году рынок недвижимости показал незначительный рост, тем не менее на позитивные колебания рассчитывать не следует.

Со слов вице-президента ОАРК Нины Лукьяненко, рынок показывает хороший рост по количеству сделок, но в 2018 году нас ждет очередная стагнация. Серьезных изменений не будет. Это вынуждает застройщиков разрабатывать собственные программы рассрочки, которые выглядят куда более привлекательнее, чем ипотека от банков РК. Тренд ипотечного кредитования уступил место рассрочке от застройщика, которую предлагают сегодня 90% крупных девелоперов Алматы и Астаны. Средний срок такой рассрочки – от года до трех, т.е. это по сути инструмент для тех, у кого уже есть деньги на квартиру, но нужной суммы немного не хватает. Так, например, компания «РАМС Казахстан», при минимальном начальном взносе 30% предлагает без переплаты выплачивать за квартиру равными долями в течение 12, 18 или 36 месяцев.

Схожие продукты появились и у крупнейших банков. Они предлагают рассрочку под 2.12% сроком на три года. С помощью такой программы можно купить не только жилье комфорт-класса, но и апартаменты в элитном «Ile de France». Теперь заемщику нет нужды подтверждать ежемесячный доход, покрывать расходы на комиссию и обслуживание ипотеки, а для оформления рассрочки нужно только удостоверение.





Важно соблюсти баланс между оптимальным соотношением цены и срока сдачи, т.к. первая имеет свойство расти с приближением последнего. Здесь компания выгодно выделяется - уже во II-III квартале 2018 года она сдает два крупных ЖК - «Восточный парк» и «Дом на Абая».