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Узбекистан выделит Кыргызстану $100 млн

15 декабря 2017, 10:13

13-14 декабря прошел первый официальный визит президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Узбекистан.

Узбекистан намерен выделить предпринимателям Кыргызстана 100 млн долларов кредита. Об этом журналистам рассказал министр экономики КР Артем Новиков. По его словам, средства будут выдаваться для импорта узбекской продукции, сообщает CA-News.

«Вся кредитная линия будет проходить через финансовые учреждения, правительство не будет нести никакой государственной гарантии по этим кредитам. Более того, все детали будут прорабатываться отдельным соглашением между кредитными учреждениями Кыргызстана и Узбекистана», - сказал он.

Сроки и условия получения кредита министр не сообщил.

13-14 декабря прошел первый официальный визит президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Узбекистан. В состав кыргызской делегации также вошли члены правительства, депутаты Жогорку Кенеша, председатель ГПС и члены аппарата президента КР.

Фото: ca-news.org.


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