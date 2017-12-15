Что означает этноним «казах»

Об этнониме «казах» спорят уже более 80 лет. И только сегодня казахстанские историки вплотную подошли к разгадке происхождения самоназвания нашего народа. Ответ пришел из Северо-Казахстанской области, пишет "Экспрес К".

Древнее городище Ак-Ирий близ села Долматово Кызылжарского района СКО археологи изучают на протяжении многих лет. Оно во всех отношениях уникально, и ученые Анатолий Плешаков и Олег Мартынюк не случайно назвали это место Белым Раем. Почти три тысячи лет тому назад здесь, где сегодня проходит государственная граница Казахстана и России, существовал огромный металлургический комплекс. Это был весьма любопытный период в истории человечества. Наши далекие предки уже почти полностью отказались от камня и стали переходить через бронзу к железу и золоту. Древнейших номадов-кочевников, которые впервые одомашнили лошадь, мы достаточно хорошо знаем по Ботайской культуре, «Стране городов», Аркаиму, кургану Байкара и другим замечательным памятникам под открытым небом. Почти все они находятся в Северном Казахстане.

Выдающиеся казахстанские археологи Виктор Зайберт, Александр Кисленко, Владимир Заитов, Олег Мартынюк и, разумеется, Анатолий Плешаков посвятили всю свою жизнь изучению прошлого нашего народа. Сегодня можно подвести предварительные итоги полувекового исследования.

Итак, мы знаем из разных источников, что наших предков именовали скифами. Себя они называли просто – «сак». На всех тюркских языках это означает «бдительный», «осторожный», «стерегущий». Но что значит приставка «ка»? Оказывается, в древнетюркских языках это короткое слово означало «великий». Например, «ка-хан» уже не просто «хан», а «великий хан». То есть «ка-сак» имеет смысл перевести как «великий сак». Это слово уже давно, более пяти веков назад, превратилось в этноним. И сегодня страна Великой степи официально называется Республика Казахстан! Дальнейшее изучение городища возле Долматово принесет немало новых сенсационных открытий. Сейчас все артефакты находятся в археологической лаборатории СКГУ им. М. Козыбаева.

Фото: express-k.kz