Назарбаев подписал указ о переименовании Енбекшильдерского района Акмолинской области
Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал сегодня указ о переименовании Енбекшильдерского района Акмолинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» президент постановил:
1. Переименовать Енбекшильдерский район Акмолинской области в район Биржан сал.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
15 декабря 2017, 10:22
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан
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