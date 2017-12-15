Назарбаев подписал указ о переименовании Енбекшильдерского района Акмолинской области

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал сегодня указ о переименовании Енбекшильдерского района Акмолинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» президент постановил:

1. Переименовать Енбекшильдерский район Акмолинской области в район Биржан сал.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.