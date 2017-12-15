Казахстан подтвердил намерение укреплять Договор о ликвидации ракет

Договор был подписан СССР и США, он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

США, Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан по итогам консультаций в Женеве подтвердили необходимость укрепления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится в заявлении госдепартамента, передает РИА Новости.

"Отмечая 30-летие договора, делегации выразили мнение, что ДРСМД продолжает играть важную роль в существующей системе международной безопасности, ядерном разоружении и нераспространении, и (заявили), что они будут работать над его сохранением и укреплением", — говорится в сообщении госдепартамента по итогам заседания верификационной комиссии договора в Женеве.

Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в разработке систем, нарушающих договор. США предлагали России "вернуться к соблюдению" договора, Россия отвергала обвинения и, в свою очередь, предлагала США соблюдать договор о РСМД.

Президент России Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции заявил, что США фактически вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). При этом он напомнил, что Россия не выходила из основополагающих договоров, которые являлись краеугольным камнем международной безопасности, в том числе договоров по противоракетной обороне, в то время как США вышли из него в одностороннем порядке.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан СССР и США, он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

Фото: AP Photo / J. Scott Applewhite, File.