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Все бастующие шахтеры поднялись на поверхность - АрселорМиттал Темиртау

 

Горняки трех шахт из четырех полностью покинули забой и поднялись на поверхность, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу «АрселорМиттал Темиртау».

«Сегодня ночью, 15 декабря, на шахтах «Шахтинская», имени Ленина и «Тентекская» все рабочие подняты на поверхность. На шахте «Казахстанская» подъем шахтеров в настоящее время осуществляется», - сообщили в полночь в пресс-службе компании «АрселорМиттал Темиртау».

Напомним, 11 декабря стало известно, что около 200 шахтеров АО «АрселорМиттал Темиртау» не поднялись на поверхность.

Ситуацию прокомментировала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова. Шахтеры требовали 100% повышения заработной платы.

В кулуарах Мажилиса Парламента РК представитель Министерства внутренних дел РК заверял, что ситуация в Караганде, где бастуют шахтеры, «спокойная». Всего под землей находилось более 600 работников. В «АрселорМиттал Темиртау» заявляли, что готовы к переговорам при одном условии - если шахтеры поднимутся на поверхность.

 

15 декабря 2017, 10:29
Источник, интернет-ресурс: Прочие

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