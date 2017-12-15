Делопроизводства и судопроизводства на государственном языке

в районном суде №2 Алматинского района города Астаны

Ақылбай Арман Серикович

Председатель районного суда №2

Алматинского района города Астана

В соответствии со ст.7 Конституции Республики Казахстан государственным языком является казахский язык. В соответствии с Государсвенных программ, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года № 550 «О Государсвенной программе развития и применения языков на 2001-2010 годы» и утвержденным Указом Президента Республики от 29 июля 2011 года № 110 «О Государственной программе развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы», а также графиком поэтапного перехода делопроизводства на государственный язык Верховного Суда Республики Казахстан делопроизводство на государственный язык переведен с 2007 года. Кроме того в ГПК и УПК Республики Казахстан, применяемые в судебной системе Республики Казахстан, языком судопроизводства является казахский язык. Все это указывает на требование строгого соблюдения применения казахского языка в организационной работе судов страны, входящей-исходящей корреспонденции, внутреннем документообороте, переписке с государсвенными органами. Если конкретно говорить об этой работе, эти планы работы, распоряжения, протоколы, язык внутреннего документооборота, язык оперативных совещаний и т.д..

В работе районного суда №2 Алматинского района города Астаны в направлении расширения применения государственного языка критерием являются судопроизводство и делопроизводство, то есть внутренний документооборот. Высокие показатели в этом плане, то есть около 100% внутреннего документоборота на государственном языке.

Нужно отметить, что в целом качество документов, подготавливаемых на государсвенном языке в районном суде №2 Алматинского района города Астаны на хорошем уровне. В судебных актах, деловых бумагах строение предложений правильное, язык грамотный, нормы литературного языка, юридическая техника и терминология соблюдаются. Но, к сожалению, есть и грамматические, в часности орфографические недостатки.

В последнее время все чаще на судебных процессах требуется перевод. Это связано с делами на русском языке граждан из казахскоязычных регионов или делами на казахском языке, в которых участвуют представители банков или частных компаний. В таких случаях для того, чтобы не ограничивать права граждан и с целью соблюдения требований закона, по необходимости обеспечивается перевод.

Постоянно проводится анализ деятельности ведения делопроизводства на государственном языке и практике применения государственного языка.

По итогам 2017 года из 9 судьей районного суда №2 Алматинского района города Астаны 9 (100 %) могут вести и готовить судебные акты на государственном языке.

По итогам 2017 года из 29 сотрудников судебной системы 14 (48 %) могут самостоятельно готовить документы на государственном языке. При этом 15 сотрудников (52%) не могут самостоятельно готовить документы на государственном языке.

Мониторинг за 2017 год показал, что судебные дела, составил 1439 уголовных дел, в общем в объеме всех рассмотренных судебных дел доля дел, рассмотренных на государственном языке, составляет 304 уголовных дел.

За этот период в районном суде №2 Алматинского района города Астаны доля дел, рассмотренных на государственном языке, была высокой. Потенциал для ведения судопроизводства на государственном языке достаточный. Из 9 судей, работающих в этом суде 9 человек, то есть 100 % могут рассматривать дела на государственном языке. Значит, если правоохранительные органы будут вести следствие на государственном языке, есть возможность все дела рассматривать на казахском языке без помощи переводчиков.

В целом этот вопрос на постоянном контроле со стораны суда города Астаны и Верховного Суда. Поэтому в последние годы во время проверки деятельности судов первой инстанции по осуществлению правосудия проверяется и ход рассмотрения дел на государственном языке.

О грамотности судебных актов есть множество объективных, различных мнений. К примеру, в районе Алматы города Астаны языковая среда разная. Если учесть, что в районе Алматы города Астаны национальный состав обращающихся в суд в основном представители казахской национальности, не секрет, что большинство из них обращаются на русском языке. Они вынуждены идти на такие действия, не потому что не хотят обращаться на государственном языке, а потому что недостаточно знают казахский язык.

В целях повышения уровня государственного языка предпринимаются немалые меры, выполняется множество дел. Однако, на сегодняшний день нельзя не отрицать и вопрос грамотности, который становится препятствием для перевода на государственный язык на 100 %.

Поэтому ясно, что языковая проблема тогда будет развиваться и процветать, когда охватит не только судебную отрасль, но и все отрасли. Мы уверены, что когда каждый казахстанский гражданин будет от души болеть за это дело и понимать свою гражданскую ответственность, тогда эта актуальная проблема сама по себе будет снята.